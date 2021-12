Kylian Mbappé aún no define su futuro, con el Real Madrid pujando por conseguir su fichaje y el PSG intentando convencerlo para quedarse en París.

El francés se deja querer y mientras tanto da algunas pistas sobre lo que le gustaría hacer en su carrera que recién comienza. En na entrevista con Paris Match aseguró que quiere tener diferentes experiencias en los próximos años.

“Ahora que hablamos de carrera, puede haber espacio para lo imprevisto. Darse gusto, crear la sorpresa, forma parte de la belleza del deporte. Pueden ocurrir cosas que cambian tus planes: es imposible predecir qué haré en los 20 próximos años”, señaló el campeón del mundo.

Reconoce que discute con sus padres, pero siempre él tiene la última palabra sobre su futuro: “Nunca se oponen a mis decisiones y no me han impuesto nunca nada, ni siquiera cuando era menor. Siempre me han explicado que era mejor así, porque en caso de error o de mala decisión, no se lo reprocharía”.

Luego, afirmó: "Es la experiencia de vida lo que cuenta más que ganar dinero, aunque sea importante, porque tenemos familias que mantener. Tengo ganas antes de descubrir, de viajar, de encontrarme con jugadores de culturas diferentes…".

Sobre su relación con Karim Benzema, quien podría ser su compañero en el Real Madrid, expresó: “Es mucho más fácil crear una conexión en el campo cuando eres amigo. Uno y otro tenemos ganas de brillar, de ayudarnos a marcar goles ¡Y eso funciona!”.

Finalmente, reveló que una de sus grandes metas es conquistar otra Copa del Mundo en Qatar 2022: "No hay ninguna razón para no intentarlo. Es la ocasión para dejar nuestros nombres grabados para siempre en la historia".