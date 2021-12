El medio británico The Times afirma que el delantero uruguayo del Manchester United le informó a su representante que quiere marcharse al Barcelona tras su término de contrato en enero del 2022.

Con la llegada de Xavi a la banca del FC Barcelona los directivos del cuadro blaugrana han puesto en marcha el plan del estratega para reforzar la ofensiva. Por lo que, ya tomaron contacto con diversos jugadores, especialmente de la Premier League.

Uno de ellos es el atacante uruguayo, Edinson Cavani que según asegura The Times, el futbolista de 34 años que milita en el Manchester United tiene claro sus deseos. El ex jugador del PSG quiere postergar su regreso a Sudamérica y dejar en stand by su posible fichaje en Boca Juniors para marcharse al Barcelona el próximo verano.

Asimismo, el medio británico informa que el presidente del equipo español, Joan Laporta lo tiene en el punto de mira. El Matador Cavani no es la principal opción, pero sí es una de las posibilidades que maneja el club.

Pese a que la directiva culé tiene en carpeta a varios jugadores del fútbol inglés como Timo Werner, Hakim Ziyech, Sterling, Ferrán Torres (que ya tendría un acuerdo), no ve con malos ojos la chance del charrúa para satisfacer las necesidades de Xavi.

Un punto a favor para que las negociaciones lleguen a buen puerto, sería el tema económico. Situación que dentro del elenco blaugrana no trae problemas, ya que Cavani finaliza su contrato con los Diablos Rojos el 30 de junio de 2022.

Esto pinta bien para el Barcelona que ve la opción de incluirlo de manera gratis, tal como lo hizo con los fichajes de Eric García y Memphis Depay. Además, sus goles en el fútbol inglés encajan perfecto para suplir la posible baja en ofensiva de Sergio Agüero, que al parecer cuelga los botines.