Ramos ya es del PSG: el club publica por error noticia de su fichaje y luego la borra

Este miércoles el defensa español, Sergio Ramos, fue visto en el aeropueto de París, ciudad donde seguramente vivirá en los próximos años.

Según informes de la prensa francesa, el ex defensa del Real Madrid ya pasó el reconocimiento médico y podría ser presentado este jueves en el Paris Saint Germain.

Aún no no la ha hecho oficial el PSG, pero el club por error publicó una nota con una entrevista a Ramos en la que se refiere al número 4 que usará en la camiseta.

"Este número cuatro me gusta mucho por superstición, porque lo tuve desde el inicio de mi carrera, y luego me acompañó durante toda mi vida, me persiguió, me trajo suerte y muchas victorias. Ahora el cuatro es parte de mí como mi persona y como profesional", dijo el zaguero español.

SERGIO RAMOS LLEGÓ A PARIS. pic.twitter.com/eZyt589tXt — FAN10 (@SoyFan10) July 7, 2021

Luego, añadió: "Es un privilegio poder lucir este número en un gran equipo, el Paris Saint-Germain. Por eso, necesariamente será muy especial poder llevar mi número aquí en París".

El PSG será el tercer club de Sergio Ramos. Comenzó su carrera en el Sevilla y estuvo desde 2005 hasta hace unas semanas en el Real Madrid, donde ganó múltiples títulos.