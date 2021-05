Nicolás Castillo se va de América y arma una "pataleta" en Instagram

El futuro del delantero chileno Nicolás Castillo está en duda, porque el atacante nacional sigue en su recuperación tras sufrir una trombosis, pero no volverá a las canchas en América de México, club dueño de su pase.

El cuadro azteca no va a esperar más al ex Universidad Católica, y tomaron la determinación de que parta a préstamo, noticia que no tomó de la mejor manera el criollo.

"Nicolás Castillo no seguirá en América. El delantero chileno se encuentran en el proceso de ponerse a punto físicamente luego de haber tenido un año 2020 complicado en temas de salud y en el cual, su vida llegó a estar en riesgo a causa de una trombosis posterior a una intervención quirúrgica en el bíceps femoral de la pierna derecha", cuenta el portal América Monumental.

"El delantero chileno fue paciente en su recuperación, incluso se operó en diciembre pasaron para colocarse una vena artificial, y aunque ha hecho con las Águilas toda su rehabilitación, Santiago Solari habría decidido no tenerlo encuentra para la campaña entrante", agregan.

Eso no es todo, porque luego de conocerse la noticia, Castillo hizo una especia de "pataleta" en redes sociales, porque borró todas sus fotografías en su cuenta de Instagram, plataforma donde estaba recibiendo insultos de diversos hinchas.

El futuro de Nicolás Castillo no es claro, pero desde el país azteca informan que la MLS puede recibir los goles del ex seleccionado chileno.