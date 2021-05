Representante de Mbappé cuenta la firme: “Kylian y su familia tienen un acuerdo con el Real Madrid”

Con el cierre de la temporada en el Viejo Continente, los equipos ya empiezan a trabajar en la conformación de sus planteles para la próxima temporada. Y uno de los futbolistas más pretendidos es Kylian Mbappé, quien aún no decide si renovará con el París Saint-Germain (PSG) o cambiará de club.

En ese contexto, Bruno Satin, representante del futbolista, conversó con el Canal + Francia sobre el futuro del jugador y reveló que Mbappé ya tiene un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid.

“Tengo alguna información, según la cual Kylian Mbappé y su familia tienen un acuerdo con el Real Madrid. En principio, habría un acuerdo por parte del jugador, pero también necesitamos el acuerdo del Paris Saint-Germain”, mencionó sobre el tema.

“Obviamente los qataríes y el Paris Saint-Germain no han decidido prescindir de Kylian Mbappé, él podría muy bien entonces finalizar su contrato y marcharse a cero. La historia nos ha enseñado que si los dirigentes o Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea de ellos”, agregó.

El futbolista no quiere extender por muchos años su vínculo con el PSG. (FOTO: Getty)

Recordemos que el PSG quiere renovar a Mbappé hasta 2025, pero con la opción de partir un año antes. En tanto, el futbolista está dispuesto a extender su vínculo, pero hasta 2023 y con la condición de poder salir el 2022. Se viene una larga teleserie con el futuro del astro francés.

Cabe mencionar que Barcelona, Liverpool, y Juventus han aparecido en el horizonte del joven futbolista. Sin embargo, Real Madrid es el equipo que más interés ha mostrado en las últimas semanas.