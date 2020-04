Mbappé le hace tremendo queque a Cristiano Ronaldo: "Es mi ídolo, el mejor gol que he visto fue su chilena a Buffon"

Desde hace varios años, Kylian Mbappé es la obsesión de todos los clubes grandes de Europa. Desde su irrupción en el AS Mónaco, el joven delantero francés ha sido tentado por los mejores equipos del Viejo Continente y el PSG ha tenido que ingeniárselas para no soltar a su estrella.

Como todo buen fanático del fútbol, el campeón del mundo tiene claro quiénes fueron y son sus ídolos. En una entrevista con beIN Sports, Donatello reconoció su fanatismo por Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo me gustaba mucho y durante el tiempo que tuvimos a Cristiano y Messi disfruté mucho. He jugado también con Neymar, que era un ídolo cuando yo era pequeño. Y hay muchos jugadores a los que admiro también", señaló.

Además, sobre el gol que más recuerda, no dudó en elegir a uno del Bicho: "Creo que el de Ronaldo a Buffon. Tuve la oportunidad de jugar con Gigi y hablamos de ese gol y de cómo se sintió… por eso creo que me quedo con ese".

A la hora de hablar de él, Mbappé eligió su gol más importante y detalló algunos rituales antes del partido: "Diría que mi gol más importantes es que marqué en la final del Mundial contra Croacia. Elegir uno es difícil, porque me acuerdo de todos los goles que marco. Pero en la cabeza siempre tengo el más importante, que es ese ante Croacia".

"No, nunca hago las mismas cosas. Vivo el día a día, nunca hago lo mismo. A lo mejor veo al fisio, pero no es algo que pueda llamar ritual. Puedo jugar con el balón en el túnel de vestuarios antes de los partidos o hablar con otros jugadores, gastar bromas… Dependiendo del partido hago una cosa, pero para mí, con saltar al campo 40 minutos antes y calentar tengo. Con sentir el ambiente me basta para el partido", cerró.