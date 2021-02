Mathieu sale en defensa de Lenglet y recuerda: "Me sentía solo en el vestuario del Barcelona, nadie me apoyaba"

Jeremy Mathieu, ex defensa del Barcelona, salió al rescate de su compatriota Clement Lenglet, quien cometió un penal en el 1-1 del equipo blaugrana frente al Cádiz el fin de semana pasado.

El ex futbolista se sintió identificado por las críticas despiadadas que ha recibido Lenglet, algo que a él también le ocurrió tras una derrota por 3-0 ante la Juventus en la Champions League de 2016-2017.

“Lo pasé muy mal el último año en el Barça. Tenía la sensación de que fue culpa mía la derrota en Turín, pero no entiendo por qué me mataron, al fútbol juegan once”, dijo Mathieu a Esports RAC1.

“Yo me sentía solo en el vestuario, nadie te apoyaba y, para mí, eso no es fútbol. A Lenglet todos lo matan, ahora sé lo que es. Debe intentar ser positivo para darle la vuelta y hacerlo lo mejor posible”, afirmó.

Luego, recordó: “No hablé con Luis Enrique en todo el año. Yo necesito un poco de afecto y en el Sporting lo tuve, me daban ánimos, pero en Barcelona, nada. Por ejemplo, en un partido contra el Málaga, en el que cometí un error, no me dijo nada al día siguiente, nada, ninguna frase”.

Sobre la dupla Lenglet-Pique, señaló: “Lo más importante en los centrales es que tengan complicidad en el campo. Si no la tienes, la defensa sufre mucho. No sé si por el momento tienen esta complicidad en el Barça”.

Finalmente, respecto de la adaptación de Antoine Griezmann en Barcelona, comentó: "Personalmente, creo que se equivocó fichando por el Barça. En el Atlético era una pieza muy importante, y no sé si la tiene en Barcelona”.