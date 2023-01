Este lunes elEverton anunció que el entrenador Frank Lampard no seguirá en su cargo, luego de una decepcionante campaña que tiene al equipo en zona de descenso en la Premier League.

Ahora los toffees están buscando a un reemplazo y según Daily Mail el principal candidato a asumir en el banco es el ex técnico de la selección chilena, Marcelo Bielsa.

Además, de todos sus logros, el Loco es muy respetado en Inglaterra por haber ascendido al Leeds United a la Premier League, luego de una ausencia de 16 años.

En su primera temporada en el fútbol de honor en aquel país, puso al Leeds en la novena posición, cerca de la clasificación a copas europeas. Pero en febrero de 2022 fue destituido, luego de una mitad de campaña irregular.

Ahora, el Everton que está en el penúltimo lugar y que no gana hace diez partidos busca la salvación con el rosarino, quien no trabaja desde hace un año.

"Su estilo de fútbol acelerado es visto como el camino a seguir en una batalla por el descenso que se ha vuelto tóxica para el club. Bielsa exigirá nuevos fichajes mientras el Everton lucha por sobrevivir", dice Daily Mail.

"Es probable que Bielsa sea visto como una llegada popular entre los seguidores de los Toffees, dado su estilo de ataque que probablemente gane a los fanáticos que se han sentido frustrados por la desaparición de su equipo esta temporada", añaden.

De acuerdo a la misma publicación, de no concretarse la vuelta de Bielsa a la Premier League, tienen a otros tres candidatos: Sean Dyche, ex Burnley, Wayne Rooney, ex delantero del club y Sam Allardyce, quien alejó al club del descenso una vez anteriormente.