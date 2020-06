Marcelo Bielsa enojadísimo con los cinco cambios:"Perjudican al juego"

Marcelo Bielsa está peleando palmo a palmo para lograr el ascenso a la Premier League con el Leeds United. La temporada pasada no lograron el objetivo, pero en esta nuevamente van a la carga.

Sin embargo la vuelta al fútbol no tiene contento al ex seleccionado de la Roja, ya que encuentra que las interrupciones y los cinco cambios perjudican el accionar del partido.

"Las interrupciones a mitad de cada tiempo y los cinco cambios perjudican al juego. Además, el manejo de los cinco cambios va en dirección absolutamente contraria al motivo por el que se estableció la regla ya que buscaba a la frescura de los cambios y se utilizan con un sentido táctico", explicó.

Marcelo Bielsa en la vuelta del fútbol en Inglaterra

Además, el rosarino también habló de los partidos sin público en todo el mundo. "Sinceramente no recuerdo haber pasado por una situación de este tipo de jugar sin público. Sería injusto no valorar lo que el aficionado representa para cada equipo, sobre todo para un equipo como Leeds que tienen un fuerte impacto. De todos modos, no va a ser un motivo de justificación para no rendir como debemos", expresó.

Este sábado 27 a las 10 AM el Leeds United recibirá al Fullham, el segundo vs el tercer de la tabla de posiciones del ascenso inglés. Un partido que puede ser vital para las aspiraciones del argentino.