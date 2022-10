El Ingeniero se refirió a la brillante actuación que tuvo Claudio Bravo en la tremenda remontada del Betis visitando a la Roma de Mourinho y se sumó a la ola de elogios que recibió su compatriota. Eso sí, al ser consultado sobre si este nivel lo llevará de regreso a la Roja apuntó que "no me corresponde meterme en eso".

Claudio Bravo tuvo una jornada brillante. Por la tercera fecha del Grupo C de la UEFA Europa League, el arquero chileno estuvo tremendo para que el Real Betis remontara y lograra vencer 2-1 a la AS Roma de José Mourinho, algo que le significo que Manuel Pelegrini lo alabara.

Un penal de Paulo Dybala fue la única vez que un balón ingresó a la portería del histórico portero de la Generación Dorada de la selección chilena, porque tras eso le puso candado a su arco. Con varios tapadones sencillamente brillantes, Bravo se llenó de elogios de la prensa, pero también de su entrenador.

El Ingeniero habló en conferencia de prensa tras la tremenda victoria de los suyos, que los dejó como líderes exclusivos de su grupo con 9 puntos y la clasificación a la siguiente ronda del torneo europeo prácticamente asegurada, y resaltó la figura del cuidatubos oriundo de Viluco.

Tras ser consultado por la marginación del Capitán América de la última nómina de la Roja, Pellegrini dejó en claro de entrada que "Claudio cada vez que juega demuestra que está plenamente vigente". Eso sí, después se desmarcó de todo lo que tenga que ver con la decisión de Berizzo.

"El técnico de la selección chilena es el encargado de evaluarlo y seguirlo, él sabe quiénes son los jugadores seleccionables. No me corresponde meterme en eso", complementó al respecto Manuel Pellegrini.

Ya sobre el partido en sí, el Ingeniero destacó que "ganó el equipo que jugó mejor. Fuimos superiores, sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos llegadas peligrosas, empatamos y en el segundo de tiempo se equilibró más, pero fuimos superiores y ganamos".

Con respecto a su rivalidad con Mou, el "Pelle" fue humilde. "No me voy a alegrar por ganarle a Mourinho; no jugamos los técnicos, juegan los equipos. No hay un problema en nuestra relación", lanzó.

Finalmente, dejó en claro que la clasificación a la próxima ronda de Europa League, a pesar de tener cinco puntos de ventaja en el Grupo C, "está encaminada, pero no asegurada". "No es una hazaña esta victoria, tenemos que tomarlo con calma, pero son tres puntos muy importantes", cerró.