Ex compañero de Carlos Tévez: "Era un desastre en los entrenamientos, pero el sábado por la tarde... Oh, Dios mío"

Carlos Tévez ha sido uno de los jugadores sudamericanos más importantes que ha pasado por la Premier League. El delantero argentino tuvo temporadas brillantes junto al West Ham, Manchester United y Manchester City, ganándose el respeto y admiración del mundo del fútbol.

Pero la vida del Apache no le ha dejado buenos resultados por ser muy aplicado precisamente. De hecho, uno de sus ex compañeros en los diablos rojos reveló que no era para nada el mejor a la hora de los entrenamientos.

En un video en su canal de YouTube el actual arquero del Watford, Ben Foster, aseguró que Tévez es el peor jugador que ha visto en las prácticas cuando fueron colegas entre 2007 y 2009. Sin embargo, eso no le fue impedimento para romperla cada fin de semana.

Ben Foster no solo tuvo de compañero, sino que también enfrentó a Carlos Tévez. Foto: Getty Images

"Era un desastre en los entrenamientos, no le interesaban en absoluto. Entrenar ni siquiera era una cosa para él, pero el sábado por la tarde... Oh, Dios mío", lanzó el guardameta del equipo de Francisco Sierralta.

Según Foster, no entrenar en la semana no fue problemas para Tévez. "¡Qué jugador! Simplemente esa mentalidad ganadora, dio todo lo que tenía y fue un talento increíble en el campo un sábado por la tarde".

Cabe recordar que con el United, el Apache consiguió un total de seis títulos: dos Premier League, una Community Shield, una Copa de la Liga, una Champions League y un Mundial de Clubes.

