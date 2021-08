Manchester City vs Arsenal | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la 3° fecha de la Premier League

Manchester City recibe por la 3° fecha de la Premier League al aproblemado Arsenal, en donde el maestro puede terminar hundiendo al alumno.

La cosa pinta así: Mikel Arteta se retiró del fútbol jugando para Arsenal, aquejado por las lesiones que ya no le permitían tener continuidad y se integró de inmediato al cuerpo técnico de Pep Guardiola en Manchester City. Luego, el ex volante dejó al CT de Pep para volver al equipo de Londres como técnico. Sin embargo, no le ha ido muy bien y el mal arranque de esta temporada, con dos derrotas, lo tienen colgando en el cargo.

En Inglaterra ya se habla de un ultimátum a Arteta y de que Antonio Conte sería el elegido como su reemplazante en caso de no enrielar la campaña, por lo que ante su maestro Guardiola, se juega gran parte de su futuro.

Manchester City si bien viene de golear por 5-0 a Norwich, con lo que pudieron reponerse de la derrota inicial ante Tottenham, no tuvieron una buena semana en lo que ha mercado de pases se refiere. Guardiola ha buscado un goleador en todo el verano europeo. Luego de que se cayera Harry Kane, el City fue por Cristiano Ronaldo y cuando parecía estar hecho, el portugués termino yendo a Manchester United, por lo que deberán seguir buscando.

Día y hora: ¿Cuándo juega Manchester City vs Arsenal?



Manchester City vs Arsenal jugarán el día sábado 28 de agosto a las 7:30 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Manchester City vs Arsenal?



El partido entre Manchester City y Arsenal será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Manchester City vs Arsenal?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de ESPN Play.