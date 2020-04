Luis Suárez muy sentido con la prensa española: “Dijeron muchas cosas y nosotros siempre quisimos un acuerdo por los sueldos”

Tras algunas negociaciones, y comandados por Lionel Messi, los jugadores del primer equipo del Barcelona decidieron bajar sus sueldos en un 70% para mantener la estabilidad del club en medio de la crisis y favorecer a otros trabajadores.

No obstante, la prensa española especuló durante mucho tiempo con que los futbolistas no lo querían hacer, algo que Luis Suárez negó de manera rotunda en diálogo con Radio Sport 890.

“Te duele porque nosotros éramos lo primeros que queríamos llegar a un acuerdo. Éramos conscientes de lo que está sucediendo a nivel mundial”, manifestó el uruguayo.

“Pero llegó el momento y se empezaron a decir cosas. Que los jugadores no queríamos entender. Que los jugadores de hándbol y todos habían llegado a un acuerdo y nosotros no, pero no habíamos llegado al acuerdo porque estábamos esperando para buscar la mejor solución para el club. Ninguno del plantel se negó porque en todo momento queríamos colaborar”, abundó.

Luis Suárez ante Atlético de Madrid en la última Supercopa de España. (Foto: Getty Images)

Finalmente, el Pistolero contó cómo se vive en uno de los países más afectados por la Covid-19. “Ya habíamos tomado antes precauciones y para ir al supermecado puede ir solo una persona con una autorización que da el Gobierno de España”, concluyó.