Luis Suárez desde la cuarentena: "Acá en España decían que el coronavirus no iba a llegar"

Luis Suárez se ha cansado de hacer goles desde que llegó al Barcelona desde el Liverpool, y su ausencia luego de una complicada lesión, se siente.

Desde su casa conversó con el medio uruguayo Referí, el que fue consultado rápidamente por cómo lo está pasando a causa del coronavirus. “Lo que pasó acá es lo que le pasó a la mayoría de los países, ‘acá no va a llegar’ decían. Cuando se inició en Asia, en China y después se fue para Irán, llegó a Italia y decían que estaba solo en Milán y sus proximidades, que no pasaba nada. Pero se fue expandiendo a distintos países y a todos les sucedió lo mismo; pensaron que en un principio no era nada", se quejó el uruguayo.

Agregando que "Mucha gente decía ‘es solo una gripe medio fuerte’, pero una gripe medio fuerte no mata a miles de personas como está pasando. Eso genera cierta preocupación hasta que cada país toma sus propias decisiones y hay que aceptarlas, unos estarán de acuerdo y otros no, pero es difícil estar en esa situación. Lo mejor es ser precavido desde el principio y tratar de cerrar todo tipo de fronteras para evitar el contagio y la expansión, que fue lo que sucedió”.

Suárez contó con amargura lo de la partida de Ernesto Valverde. "Al principio de temporada se habló mucho del cambio de entrenador, al que siempre se le exigió mucho. Pasó lo de la Supercopa que perdimos contra Atlético en uno de los mejores partidos que hicimos en la temporada, pero nos descuidamos cinco minutos y nos eliminó; eso generó cierta preocupación en la directiva y tomó la decisión de cesar al entrenador”, explicó.

Por último el goleador asegura que volverá antes de lo previsto (mayo) y que espera volver a jugar apenas se reanude el fútbol en España.