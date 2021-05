Sadio Mané se desespera: "No sé qué me pasa, me hice exámenes por mi bajo rendimiento"

Una irregular campaña está cumpliendo el Liverpool esta temporada. En Premier League andan muy bajos por lo que es posible que no clasifiquen a la próxima edición de Champions League, por lo que Sadio Mané, uno de sus delanteros estrellas, salió a hablar en la previa del encuentro de este jueves ante Manchester United que se jugará a las 15:15 hora chilena.

“Esta es la peor temporada de mi carrera. Tengo que admitirlo. Si me preguntas qué pasa, me esforzaré por darte una respuesta. Personalmente no lo sé. Siempre he tratado de ser positivo, tanto si las cosas van bien como si van mal. Me cuestiono todo el tiempo”, indicó el senegalés en Canal+.

Es tanta la preocupación que tiene, que decidió ir al doctor para someterse a exámenes, a ver si descubrían algo que podía afectar su juego en la cancha. "Me sometí a pruebas para ver mi cuerpo. ¿Estoy comiendo los alimentos adecuados o algo sucede? Cuando chequearon los resultados, todo estaba bien”, añadió el africano.

"Necesito entender que en la vida hay altibajos. Seguiré trabajando duro, y tal vez con el tiempo esta situación pase”, fue el análisis sicológico que terminó realizando para salir adelante.

Sadio Mané se lamenta por la mala temporada que ha tenido en el Liverpool. Foto: Getty.

Esta temporada Mané ha jugado 44 partidos con el Liverpool, anotando solamente 14 goles y dando 7 asistencias. Números muy bajos para un delantero que descolló en los dos años anteriores, donde levantó la Champions y también fue campeón en Inglaterra.

Por ahora, su intención es continuar en el elenco de los Reds, pues le quedan dos años de contrato y espera respetarlos.