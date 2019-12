Lionel Messi sobre su rivalidad con Cristiano en el Balón de Oro: "Cuando me igualó, admito que me dolió un poco"

Este lunes, Lionel Messi hizo historia otra vez. La Pulga se coronó como el mejor de la última temporada y se quedó con el Balón de Oro 2019, el sexto de su carrera.

De esta forma, el argentino se transformó en el jugador que más veces a recibido el premio, superando a Cristiano Ronaldo, con quien estaba empatado en cinco.

En conversación con France Football, medio a cargo del premio, el capitán del Barcelona señaló que "es excepcional ganar el Balón de Oro cuatro años consecutivos y ganar otro diez años después del primero. Pone en perspectiva mi carrera y es increíble. No estuve frustrado los últimos años porque entendí por qué no lo gané".

Además, Messi se refirió a su rivalidad con CR7 como el más ganador del premio y aseguró que en algún momento le incomodó. "Cuando lo ganó fue porque alcanzó grandes temporadas ganando la Champions League y siendo decisivo, fue algo merecido. Por otro lado, cuando me igualó (con cinco), admito que me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima. Tenía sentido aunque era buen ser el único con cinco".

El sexto Balón de Oro conseguido por el ídolo blaugrana no solo rompe la igualdad entre él y el portugués, sino también la que existía entre su club (12 ahora) y el Real Madrid (11), donde ha aportado con la mitad.