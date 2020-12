Lionel Messi: "Nadie puede creer hasta el día de hoy que Diego Maradona haya muerto, es terrible que sea verdad"

Lionel Messi se mantiene en Rosario tras pasar la Navidad en Argentina, mientras además se recupera de una lesión en el tobillo derecho y no estará en el próximo duelo del Barcelona contra Eibar. Mientras, La Sexta emitió la extensa entrevista realizada hace unos días a La Pulga.

Uno de los temas que abordó Messi fue la muerte de Diego Maradona. Lio se enteró gracias a un mensaje de su padre y sigue golpeado con la noticia, incapaz de creer que el 10 ya no esté.

“Estaba en mi casa, me llegó un mensaje de mi papá y enseguida puse la tele, empecé a ver cosas y me enteré de todo. Una locura. La verdad es que no lo podía creer, porque si bien todos sabíamos que Diego no estaba bien, nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó. Nadie lo esperaba ni puede creer hasta el día de hoy que Maradona haya muerto. Que Diego no esté más y que haya pasado de verdad. Fue algo terrible”, dijo Lionel Messi.

Agregó que “no me planteo un funeral como el de Maradona ni quiero pensarlo, pero era normal por lo que fue Diego y por lo que hizo por Argentina. Era normal esa locura que fue para despedirlo, porque lo merecía todo”.

Y si se trata de Maradona, Messi fue el protagonista de uno de los homenajes más mediáticos tras el fallecimiento del Diego. Frente a Osasuna marcó y celebró dejando ver una camiseta de Newell’s Old Boys con el dorsal 10 del Barrilete Cósmico bajo su tricota azulgrana del Barcelona. Por suerte no hacía calor, destalló el astro culé.

“Esa camiseta me la habían regalado gente de Newell's y yo la tenía ahí guardada. Me pareció que era el momento de hacer algo así”, contó.

“La verdad es que sí, tenía el convencimiento. Venía de partidos sin hacer goles y ese día fui sabiendo que tenía que hacer un gol y apareció de la nada, cuando menos lo busqué y lo pude hacer”, sentenció.