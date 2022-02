Neymar sorprende: "Lo intenté todo para volver al Barcelona, pero no fue posible"

Este martes el brasileño Neymar sorprendió con unas declaraciones en Fenómenos Podcast, en las que reconoce que quiso volver al Barcelona en su momento.

El astro del Scratch se fue en 2017 al PSG a cambio de 222 millones de euros, pero dos años después se arrepintió y quiso volver al equipo blaugrana.

"Quería volver al Barcelona. Intentamos todo pero no fue posible", señaló en aquel podcast, reconociendo que quería volver a jugar con Leo Messi.

Sobre la Pulga, comentó: "Finalmente, se le presentó la oportunidad de fichar aquí, con el Paris Saint-Germain. Estoy muy feliz. Es mi amigo y nos llevamos muy bien".

Neymar, además tocó el tema de su retiro: "Físicamente, creo que puedo aguantar algunos años más, pero la cabeza también debe de estar bien. No puse un límite de edad para retirarme".

El brasileño acaba de cumplir 30 años y anteriormente ya había afirmado: "Tengo algunas dudas al respecto (de su futuro). No sé si volveré a jugar en Brasil. Me encantaría jugar en la MLS, en realidad. Me encantaría jugar allí al menos durante una temporada".

Luego, explicó: "¿Por qué? Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría muchos años más".

Neymar volverá a la acción este sábado 26 de febrero cuando el PSG se enfrente al Saint Etienne en el Parque de los Príncipes por la fecha 26 de la Ligue 1.