Neymar se recupera del esguince de tobillo sufrido en el partido de PSG ante el Saint-Ettiene por la fecha 15 de Ligue 1. La fuerte lesión lo deja fuera del terreno de juego hasta enero o febrero. Pero, aún así sigue dando noticias en el mundo deportivo, pero esta vez recibió fuerte crítica.

El astro brasileño está acostumbrado a realizar jugadas espectaculares dentro de la cancha, sobretodo cuando tiene que regatear a algún rival. Por lo que, su exquisita calidad técnica no está en discusión y queda demostrada cada vez que juega, aunque en ciertas ocasiones abuse de ella.

En ese sentido, Gilles Favard periodista del canal francés L'Equipe, lanzó fuerte opinión hacía el estilo de juego que tiene el ex Barcelona. "Frente al oponente, es un jugador humillador. Y no es solo un poquito. Abusa. Cuando hace un mal tiro y no está contento, provoca con calma a sus atacantes", asegura.

"Mejor no hablar de ello con muchos jugadores a los que se ha enfrentado. No es un jugador alegre. No es amado. Ronaldinho podía regatear 25 veces y era querido. Pero él no", profundizó el comunicador que además lo comparó con Dinho, quien considerado "La Sonrisa del Fútbol".

Pese a tener diversos detractores en el fútbol mundial, ya sea por su forma de encarar a los rivales o sus exageradas simulaciones al recibir una falta, ss evidente que dota de una fantástica virtud que muchos jugadores quisieran tener.

Nené su compatriota y ex jugador del PSG, salió en defensa de Neymar. "No está protegido por los árbitros, y no es solo él. A veces es muy molesto todo el tiempo recibir entradas. Parece que estamos celosos de estas cualidades técnicas", afirmó el uno de los ídolos del cuadro parisino.