Pellegrini y derrota ante el Celta: "Podríamos haber jugado todo el día y no hacer un gol"

Este domingo el Real Betis cayó como local por 0-2 ante el Celta de Vigo en el Benito Villamarín de Sevilla por la fecha 19 de la liga española.

Tras la derrota, el entrenador del equipo anfitrión, Manuel Pellegrini, lamentó que el equipo no pudo concretar frente al arco, pese a las opciones.

"Creo que tuvimos muchísimas ganas, apretamos, tratamos y no tuvimos claridad. Podíamos haber jugado quizás un día entero y no íbamos a hacer un gol porque hay días que desgraciadamente no se consiguen las cosas que uno se propone", señaló el estratega chileno.

"Creo que el segundo gol fue hasta psicológico. Fue en el último segundo del primer tiempo. Ya entras en una segunda etapa con un 0-2 en contra, pero creo que lo único que no se le puede criticar al equipo son las ganas", añadió.

Luego, afirmó: "En términos generales no creo que haya sido falta de actitud si no que fue una falta de claridad ofensiva y dos errores defensivos importantes".

"En ataque, si bien tuvimos 16-17 remates, ninguno con peligro. Estábamos espesos ofensivamente, no estábamos con claridad. Hicimos, en términos generales, un muy mal partido que podía haber sido un 0-0 perfectamente sin ningún tipo de problema pero pagamos los errores", finalizó.

El Real Betis desaprovechó la oportunidad de acercarse al líder Real Madrid y al escolta Sevilla, quedando tercero con 33 puntos en la tabla de posiciones, a 13 de la punta.