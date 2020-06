Liberman defiende a Sampaoli y destroza al Kun Agüero: "Es un mediocre, nadie lo va a extrañar"

Martín Liberman se convirtió en uno de los defensores más emperifollados que tiene Jorge Sampaoli desde su paso por la selección argentina. El Colorado mantiene contacto con el casildense, y no le gusta nada que trapeen el suelo con su nombre.

Y vino Sergio Agüero a tocar su punto débil. En una transmisión online, el Kun se burló de la celebración de Sampaoli tras el gol que le dio a Argentina el boleto a los octavos de final del Mundial de Rusia. "¿Qué hacés? ¿a dónde vas?", se preguntó el delantero de Manchester City.

A Liberman esto no le pareció nada y cargó duro contra el atacante formado en Independiente y que tuvo un brillante paso por Atlético de Madrid. En su tribuna de Radio Ridavavia, el periodista y rostro televisivo se descargó contra Agüero.

"Es extraordinario jugador de equipo y un mediocre jugador de selección. Con Argentina ha sido absolutamente intrascendente. Alguna vez se sugirió que lo íbamos a extrañar, a él y a sus compañeros cuando se vayan... Yo creo que nadie los va a extrañar", lanzó el Colorado.

"Solamente se podrá extrañar algún retazo de Messi... A Agüero nadie lo va a recordar en la historia de la selección. Vamos a recordar a Maradona, Kempes, Passarella, Caniggia, Batistuta, Goycochea, Ruggeri, Simeone, Messi... Mascherano, ¿por qué no? Recordaremos los penales de Romero con Holanda, pero al Kun Agüero no lo vamos a recordar", aseguró.

Liberman reconoce el pésimo momento que pasó Jorge Sampaoli en la selección argentina (Agencia Uno)

Nada de redes sociales

La molestia tiene que ver con la nueva faceta del Kun. "A los chicos les encanta porque es el Kun Agüero. Si fuera sólo un instagramer se moriría de hambre... No tiene gracia. Los pibes dicen que es un fenómeno, e insisto, es el Kun Agüero, si fuera el pizzero de acá a la vuelta tendría una sola vista su video. Es el Kun Agüero y tiene millones. Agüero hoy atraviesa una confusión de sentirse influencer", aseveró Liberman.

"Mi hijo ve al Kun Agüero. Nunca en mi vida tendré ese egoísmo de trasladarle a mi hijo cuestiones personales. La verdad es que no me emociona nada de lo que hace Messi, y a mi hijo sí, y yo lo dejo ser feliz con Messi", subrayó el comunicador.

"Y a mi hijo le encanta ver los videos del Kun Agüero, y los ve y es feliz. El domingo, cuando mi hijo lo estaba viendo, escuché las cosas que decía y el terreno en el que entraba, y me parece que es realmente una imprudencia", sentenció el Colorado.

Luego criticó el trabajo del ariete en la selección argentina. "Para cargar a alguien tenés que estar limpio. Lo que hizo el plantel argentino con el entrenador Sampaoli en la oportunidad del Mundial de Rusia, no se hace. Tomarle el equipo en esa rebelión carapintada, esos subversivos sin armas, que le toman el equipo a Sampaoli con Messi y Mascherano que tomaron la palabra esa noche, y le dicen 'a partir de ahora el equipo lo armamos nosotros', Agüero estaba al lado... La verdad que, por lo menos, un poquito de prudencia", pidió.

"Teniendo en cuenta que le hiciste la cama al entrenador, que lo limpiaste. Yo no digo que fueron para atrás, no querían perder para que Sampaoli se fuera, ustedes querían ganar y sentían que con el técnico no podían. Pero, ¿saben qué? Ya tendrán tiempo de estudiar y ser entrenadores, el que estudió y era el entrenador de Argentina en Rusia era Sampaoli", reprochó.

Sergio Agüero se mostró especialmente burlesco al momento de referirse a Jorge Sampaoli (Agencia Uno)

Defensa de Sampaoli

La acusación no terminó ahí y Liberman pidió explicaciones a los jugadores: "¿Ponerse a cargar (a burlarse) al técnico? ¿A ese técnico que estaba viviendo ese partido como el peor de su vida, Kun? Ustedes le hicieron pasar a ese tipo las peores horas de su vida, le dijeron 'maestro, no servís para nada'".

Y continuó. "Ese hombre vivió tal vez las 48 horas más incómodas como entrenador de un equipo de fútbol. ¿Sabés qué duro debe ser reconocer que tus jugadores no te respetan? ¿Que les parece que sos un tonto, un burro? No conformes con eso, dos años después, el Kun Agüero encima lo carga", fustigó el comentarista.

Finalmente, Liberman recordó que "llevaron a la Argentina otra vez a una final del mundo, lograron que la selección juegue finales de Copa América; pero si hay una cosa que debiera hacer esta camada de futbolistas, es por lo menos tener cierta prudencia y no hacer chistes con algunas cuestiones".

"Cuando ellos abren la puerta, como hizo el chico Agüero, que como futbolista últimamente se ha convertido en un gran instagramer; cuando abre la puerta del Mundial 2018 y empieza a hablar haciéndose el gracioso, la verdad que no tiene gracia", completó.