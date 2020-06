Leyenda del Arsenal barre con Mesut Özil: "Si él no tiene el balón, es uno de los peores futbolistas del mundo"

Mesut Özil no la ha pasado nada bien en sus últimas temporadas con el Arsenal de Inglaterra. Además de estar lejos en la lucha por la Premier League, el alemán es fuertemente criticado por su juego y su poco aporte a los Gunners.

Este vez, una leyenda del Arsenal, Paul Merson, barrió el piso con el campeón del mundo: "Él no puede jugar en este equipo de Arsenal, porque no cambiará su juego a esta edad y Arsenal no cambiará su estilo por él".

Específicamente, Merson cuestiona la displicencia de Ozil a la hora de recuperar el balón: "Él no va a retroceder para buscar futbolistas rivales y lo necesitas en un equipo que tenga el balón el 70 por ciento del partido, así jugaría. Le pones a jugadores alrededor de él y lo dejas hacer su fútbol. Todos sabemos cómo juega él, le das el balón y te encuentra".

En esa misma línea, el ex mediocampista inglés señaló que "si no tienes el balón, él no lo recuperará ni por amor ni por dinero. No está interesado cuando no tienen la pelota, ¿cómo puedes pagarle un salario tan alto cuando tiene ese estilo de juego?".

"Por eso, si él no tiene el balón, es uno de los peores futbolistas del mundo. Diría eso. Nómbrame un jugador peor que él en el mundo cuando el equipo no tiene la pelota. Nunca he visto a nadie más desinteresado que él", cerró en conversación con Sky Sports.