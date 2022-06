El delantero polaco, Robert Lewandowski, volvió a dejar en claro que no quiere continuar defendiendo la camiseta del Bayern Munich, pese a que aún tiene un año de contrato.

"En primer lugar algo se apagó en mí y es algo que no se logra superar, volver a atrapar", señaló el goleador del equipo bávaro en el portal polaco Onet Sport.

"Me voy porque quiero nuevos retos en mi vida. En el Bayern no me quisieron escuchar hasta el final. Después de todo, no puedo entender lo que sucedió en los últimos meses", añadió.

Luego, manifestó: "Con lo que yo he conquistado gracias al Bayern y (recíprocamente) el Bayern gracias a mí, sería mejor encontrar una solución aceptable para las dos partes y no buscar una decisión unilateral".

“Solo quiero irme del Bayern, ¿Qué tipo de jugador querrá entonces venir al Bayern sabiendo que le puede pasar algo así? ¿Dónde están entonces la lealtad y el respeto? Eso es probablemente más importante que este negocio”, expresó.

Lewandowski tiene una oferta real del Barcelona, club al que desea ir. De hecho reconoció que ya tiene una casa en aquel país.

"La lista de clubes interesados en mi no es muy larga... se habla mucho de un club en concreto, porque no estoy considerando otras ofertas. Ya tengo casa en España. Hablo un poco de español", afirmó.

"Voy a dejar a mis amigos, estuve ocho años con algunos de ellos, nos veíamos todos los días, pasábamos tiempo. Estas son amistades reales", finalizó.