Las emotivas palabras de David Villa: "Espero que esto nos haga más humanos"

David Villa mostró su lado más humano en conversación con 'El Desmarque' de España. El Guaje habló de la pandemia mundial del coronavirus y contó cómo lo ha vivido como futbolista retirado.

"Lo estoy viviendo de la mejor manera que puedo. Intentando ser realista con la situación e intento buscar en el día momentos de entretenimiento para no pensar demasiado", comenzó diciendo el campeón del mundo.

"Por la mañana ayudo a los nenes a hacer las clases online del colegio. Luego entreno para mantenerme físicamente bien. Después paso el tiempo con la familia, leo, reviso las redes sociales y eso es lo que hago durante el día. Por las tardes me dedico a hacer llamadas para tener controladas las Academias que tengo por todo el mundo y que por el cambio horario no puedo hablar con ellos a otras horas", agregó.

Sin embargo, el punto más emotivo de la conversación fue cuando trató de mirar la pandemia por el lado más positivo posible: "Ahora el fútbol es lo de menos. Tenemos que pensar en otras cosas, en solucionar asuntos más importantes".

David Villa se retiró del fútbol profesional en diciembre de 2019

"Estoy más centrado en ayudar de otra manera, a nuestras academias, con llamadas a los chavales, haciendo algún ejercicio para que los repitan en casa, pero retos virales no he hecho ninguno. Espero que cada uno, dentro de nuestras posibilidades, cuando esto acabe, esto nos ayude a mejorar como personas, como seres humanos, como mundo. No sabría decirte el qué pero sí que espero que seamos mejores después de esto", cerró.