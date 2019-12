La sinceridad de Michael Owen: "A los 23 años ya estaba en declive"

En la época de los Galácticos en el Real Madrid, un joven inglés llegó a sorprender a todos. Pese a estar una sola temporada, Michael Owen demostró por qué era considerado uno de los mejores jugadores del mundo en ese entonces.

Eso sí, el jugador no estaba conforme con su rendimiento. En conversación con The Independent, la ex figura del Liverpool señaló que "hasta los 20 años probablemente era uno de los mejores jugadores de mi edad. Esto continuó durante un periodo, pero las lesiones me frustraron. A los 23 años ya estaba en declive".

"Cuando uno de los tendones se rompe y ya no es el mismo, se ve afectado. Me pasó a los 19 años y gané el Balón de Oro a los 21 años”, agregó.

Además, Owen reveló que llegar a España era el sueño de todos en ese momento. “Me alegro de haber jugado para el Real Madrid, fue una oportunidad para hacer algo diferente. Ir al Barcelona o al Real Madrid era el Santo Grial".

Finalmente, sorprendió al revelar que nunca buscó llegar a otro club en Inglaterra que no fuera el Liverpool, donde nació futbolísticamente. "Después de eso (Real Madrid), quería que las cosas fueran diferentes, quería volver a Liverpool y ser feliz para siempre. Eventualmente firmé con el Manchester United, que era la mejor opción en ese momento".

"No me avergüenzo de lo que hice, aunque quieren hacerme sentir de esa manera. Nunca fue mi sueño jugar para Stoke, Manchester United y Newcastle, pero ahí es donde me llevó mi carrera”, sentenció.