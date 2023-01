Este martes el comediante e imitador chileno, Stefan Kramer, dio a conocer algo de su nueva rutina al imitar al futbolista argentino, Lionel Messi.

Kramer recreó el episodio que el jugador del PSG vivió en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando se enfrentó a los jugadores neerlandeses.

En específico se enojó con el delantero Wout Weghorst, quien entró en la segunda parte y marcó los dos goles que le dieron el empate y la posibilidad de alargue a Países Bajos.

Cuando Messi estaba en la conferencia de prensa tras el partido, vio pasar a Weghorst y expresó: "¿Qué mirás bobo? Andá pa' allá bobo", mientras las cámaras lo filmaban.

En una entrevista posterior, el jugador de Países Bajos, señaló: “Le quise dar la mano y él me la tiró al costado. Le tengo mucho respeto como jugador, y no quiso hablar conmigo.

"Mi español no es muy bueno, pero Messi me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó. Realmente te decepciona“, añadió.

"Al menos Messi ya sabe mi nombre", finalizó en tono de broma.