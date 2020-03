La liga suiza se detiene por miedo al coronavirus

��VIAJÓ DESDE CHILE A VER AL AC MILÁN... Y EL PARTIDO SE POSPUSO�� Este chileno de Magallanes ahorró años para este viaje, pero el partido que vería no se realizó por culpa del Coronavirus. La historia llamó la atención y Calabria, defensor del Milan, le regaló la camiseta. Al menos no perdió el viaje (?)��

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 2, 2020 at 2:01pm PST