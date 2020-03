La aplaudida respuesta de Jürgen Klopp sobre el coronavirus: “Solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado”

Aplausos está sacando el técnico de Liverpool Jürgen Klopp por una contundente y sólida respuesta que otorgó al ser consultado sobre el coronavirus, tras el partido en donde su equipo quedó eliminado a manos de Chelsea de la FA Cup.

“Si yo te pregunto a ti, estás en el mismo rol que yo. Así que no, no es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben", partió diciendo el alemán.

Agregó que "son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus”.

Pero no se quedó ahí y sacó una respuesta aún más categórica y valorada por los hinchas: “¿Por qué a mí? Yo solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado", completó.

