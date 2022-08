La anulación de la regla de los goles como visitante fue aprobada por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, que elaboró un extenso informe sobre la Champions League 2021-22.

Según el panel integrado por ex jugadores como el australiano Tim Cahill, el neerlandés Frank de Boer, el español Aitor Karanka, el irlandés Robbie Keane, el francés Claude Makélélé y el inglés Gareth Southgate, el fútbol se hizo más atractivo.

"Ahora, en cambio, los partidos son menos ajedrez y más abiertos", señaló de Boer y explicó que dicha regla hacía que los equipos anfitriones jugasen con más precaución.

Por su parte, Roberto Martínez, entrenador de la selección de Bélgica, concluyó: "Antes era injusto: si jugabas el partido de vuelta fuera de casa tenías una ventaja porque los últimos 20 minutos del partido podías volverte loco, marcar dos goles y entonces pasabas por la regla de los goles fuera de casa".

La UEFA, en tanto, se prepara para realizar el sorteo de la próxima fase de grupos de la Champions League este jueves en Estambul a las 12:00 horas de Chile.

Este miércoles se definen los últimos tres clasificados al torneo en los duelos de vuelta de la eliminatoria de playoffs. Chocarán Trabzonspor vs Copenhagen, Dinamo Zagreb vs Bodo Glimt y PSV vs Rangers.

Clasificados directamente:

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Tottenham

Atlético de Madrid

Barcelona

Real Madrid (Campeón defensor)

Sevilla

Inter de Milán

Juventus

AC Milan

Napoli

Bayern Munich

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt (campeón de la Europa League)

RB Leipzig

Bayer Leverkusen

Olympique de Marsella

PSG

Porto

Sporting de Lisboa

Ajax de Amsterdam

Club Brujas

Salzburgo

Celtic

Shakhtar Donetsk

Clasificados de la fase previa:

Benfica

Viktoria Plzen

Maccabi Haifa

PSV o Rangers de Escocia

Dinamo Zagreb o Bodo Glimt

Trabzonspor o Copenhague