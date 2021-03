¿Cuál es cuál? Tras el doble iraní, ahora aparece el igualito egipcio de Leo Messi

Esta semana la Agencia Reuters descubrió al doble de Lionel Messi en Egipto. Su nombre es Islam Battah, tiene 27 años y es pintor de oficio.

Battah visitó a los niños de un orfanato, quienes quedaron asombrados con su parecido al futbolista del Barcelona.

"Cuando empecé a dejarme crecer la barba, mis amigos me decían que me parecía a Messi. Cuando me dejé crecer la barba aún más, el parecido era más claro", dijo el egipcio.

"Es como si Messi hubiera venido a jugar al fútbol con nosotros", expresó uno de los niños.

"Es como si Messi hubiera venido a jugar al fútbol con nosotros", expresó uno de los niños.

"Cuando haces feliz a alguien, Dios te recompensa", dijo finalmente el doble de Leo Messi.

Pero Battah no es el primer igualito de la Pulga, antes ya había aparecido el iraní Reza Paratesh, quien se hizo famoso hace un par de años.

Lo último que se supo de Paratesh es que había sido acusado de acostarse con 23 mujeres aprovechando su parecido a Messi.

El doble del astro blaugrana tuvo que salir a desmentirlo: “Si esta noticia fuera cierta ya estaría en la cárcel. No la crean, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de limpiar mi nombre".

¿Quién es más parecido? Usted decide.

El doble irani de Messi fue acusado de usar su parecido para conquistar mujeres (Foto: archivo)

