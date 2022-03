Kun Agüero revienta a Sampaoli por su doble discurso en Rusia 2018: "Se me vino todo abajo porque me dijo una cosa y en el Mundial hizo otra"

Sergio Agüero se encuentra en Doha, Qatar, donde fue invitado por la FIFA a presenciar el sorteo del Mundial que se realizará este viernes. Un momento complejo para el ex futbolista trasandino, que se debió retirar de la actividad hace algunos meses por un problema cardiaco y confiesa constantemente sus ganas de estar jugando.

Por lo mismo es que en una extensa charla con TyC Sports, donde se mostró muy distendido, contó sus experiencias en los tres Mundiales anteriores donde participó, siendo la del Rusia 2018 la más fea con Jorge Sampaoli en el banco.

Contó el Kun que "el primer partido de Rusia fue de los mejores míos con la Selección Argentina. Me operé antes, hice todo para llegar perfecto, hice el gol en ese partido y terminé no jugando. Estaba muy bien y es la realidad, en condiciones plenas".

Luego el ex ariete del Manchester City contó que "creo que fue uno de los años que mejor me preparé y, cuando al segundo partido ya no jugué, se me vino todo abajo, porque el entrenador te decía una cosa antes y en el Mundial terminó haciendo otras cosas".

La manera de ser del casildense nunca le pareció correcta. "Para un jugador como yo, que llevo varios años en la selección, me pareció muy extraño su manejo, más que nada por cómo fue la previa", comentó para detalla lo que ocurrió.

"Nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 porque él me llamó. Me dijo 'ven, tenés que ser el mejor 9 del Mundial, ven para Argentina'" y le hizo caso luego de hablar con los doctores, debido a que se operó la rodilla izquierda en abril de ese año. "Fui uno de los primeros y me entrené como loco, pero después de eso hubo algo no me gustó y esta vez lo voy a decir al aire", manifestó antes de tirar la bomba.

"No voy a decir el nombre de quien me lo dijo, pero me avisaron que si no entrenaba a la par del grupo, que ya estaba completo, no iba al Mundial. A partir de ahí todo me pareció muy raro, arrancamos mal. Porque ni siquiera fue el entrenador quien me lo dijo, fue otra persona", dijo el Kun.

"En un momento dije 'este loco me va a dejar afuera del Mundial', pero por suerte no pasó nada. Empecé a entrenar a la par una semana antes de lo previsto", cerró Agüero sobre el trato que tuvo con Sampaoli en la albiceleste.