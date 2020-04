Kily González, la historia del ex seleccionado argentino que rechazó al Real Madrid: "No sabía quiénes eran"

A fines del año pasado, Cristian González, el Kily, habló con AFAplay y contó varias anécdotas de su carrera. El ex seleccionado argentino partió en Rosario Central y pasó por Boca Juniors, Real Zaragoza, Valencia, Internazionale, y San Lorenzo.

Poseedor de una particular personalidad, no está de más recordar sus mejores frases aunque sean de hace algunos meses. De hecho, antes de arribar a Boca Juniors, literalmente no le dio bola al Real Madrid… porque no sabía “quién” era Real Madrid.

“Imagínate, soy de barrio de zona sur. Tenía apenas dos canales en la televisión: Canal 3 y Canal 5 de Rosario. Te digo la verdad, no sabía lo que era el Madrid. Y cuando se mete Boca en el medio y me llama Diego Maradona para convencerme le dije que sí”, contó Kily González.

Detrás de Escena con Cristian “Kily” González ���� “Me llama Maradona a mi Casa “ ���� Da piel de gallina escuchar los Inicios del “Kily”, no se lo pierdan!!!����

Por otro lado recordó que “al mes que llego a Zaragoza me agarro a combos en Bilbao. Me echan y me agarré a las piñas. Me dieron 12 partidos. Me agarraron los capitanes. No es un buen ejemplo, no estuvo bien”.

Incluso, reveló que de no ser futbolista hay muchas posibilidades que su destino fuera la delincuencia.

“Si no hubiera sido futbolista habría sido tornero como mi viejo, aunque según el presidente del Valencia sería medio 'chorito', cuando fui a renovar el contrato me dijo eso. Quiere decir algo así como ladrón... y posiblemente sí”, expuso.

Sentenció que “mi primer pago fue de 2500 pesos, me acuerdo... yo ni conocía los billetes de cien pesos, y me dieron 25. Llego a casa y los pongo sobre la mesa, llega mi mamá, me mira y me dice 'ay, qué hiciste hijo'. Yo tenía mi fama, no estaba muy bien visto (risas)”.