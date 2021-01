Juventus vs Udinese EN VIVO | Cómo y dónde ver ONLINE y en TV el duelo de Cristiano Ronaldo y compañía por Serie A

Esta ha sido una irregular campaña para la Juventus. Los actuales campeones de la Serie A pierden terreno y se alejan de los líderes. Además vienen de caer por 3-0 ante la Fiorentina de Erick Pulgar. Si no mejoran el nivel, el Scudetto se les va a ir de las manos.

Es extraño ver a la Juve en el sexto lugar. Con 24 puntos, la Vecchia Signora se encuentra lejos de los punteros. El AC Milan tiene 34 unidades en 14 partidos, mientras que sus rivales, el Inter, tienen 33.

De los puestos tres, cuatro y cinco, la Juve está cerca. La Roma que es el tercer clasificado tiene 27 unidades, mientras que el Sassuolo está cuarto con 26 puntos. Una victoria en su próximo partido frente al Udienese podría impulsarlos en la tabla de la Serie A.

Con 10 puntos menos que el Milan. Los dirigidos por Andrea Pirlo deben mejorar el nivel rápido se pretenden defender su título. En este marco, reciben en el Allianz Stadium a un Udinese que se encuentra en la mitad de la tabla. El ex equipo de Alexis Sánchez marcha decimosegundo con quince puntos y no conocen las victorias en los últimos tres duelos, vienen de caer por 2-0 frente al Benevento.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Udinese por la Serie A?

Juventus y Udinese juegan este domingo 3 de enero a las 16:45 horas.

La Fiorentina le pasó por encima a la Juventus con un rotundo 3-0. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Juventus vs Udinese?

Juventus vs Udinese será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Juventus vs Udinese?

El encuentro entre Juventis vs Udinese lo podrás ver en ESPN Play.