Jürgen Klopp explota contra la televisión inglesa y los culpa de las lesiones: "Si seguimos jugando miércoles y sábado no estoy seguro que acabaremos la temporada con 11 jugadores"

La victoria del Liverpool 3-0 ante el Leicester, le significó a los Reds seguir en el liderato de la Premier League junto al Tottenham que dirige José Mourinho.

Luego del encuentro el entrenador del actual campeón inglés, Jürgen Klopp, lanzó duras críticas en contra de la industria de la televisión, a la que culpa derechamente de las lesiones de su equipo.

El reportero de la cadena Sky tuvo la mala ocurrencia de preguntarle al alemán por qué demoraba tanto los cambios, excusa perfecta para que disparara sin piedad. “Cambiamos tarde porque constantemente estamos pensando que alguien se lesionará. No podemos cambiar antes porque si lo hacemos y uno se lesiona, terminas el partido con nueve jugadores”, afirmó.

Agregando que “se trata de todos los jugadores, de los jugadores de Inglaterra, los que jugarán el Europa el próximo verano. Si tú (Sky) no empiezas a hablar con BT, hemos terminado, porque si seguimos jugando el miércoles y el sábado a las 12.30 horas, no estoy seguro de si acabaremos la temporada con 11 jugadores. Es igual para los seis primeros (clasificados), pero sé que a ustedes (los canales) no les importa y ese es el problema”.

El Liverpool es el equipo que más ha sufrido por las lesiones, estando afuera Thiago Alcantara, Van Dijk, Joe Gomez, Henderson, Alexander-Arnold.

“La gente nos dice que rotemos. ¿A quién? Tenemos jugadores ofensivos, el resto son niños. Así es. Muy bien, peleamos con lo que tenemos pero si ustedes (los canales) no comienzan a hablar, verán qué pasa. No podemos cambiar 10 u 11 posiciones, eso no es posible. No podemos solo presentarnos, tenemos que ganar los partidos”, aseguró Klopp.

Cerrando con una frase para el bronce: “Es muy difícil para los jugadores, el resto es solo tomar una decisión desde un despacho”.