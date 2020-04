Jürgen Klopp sueña con el regreso del fútbol: "Puede ayudar a levantar el ánimo"

La pandemia que ataca el mundo se ha centralizado en los últimos días en Inglaterra, donde las cifras de muertes e infectados se han disparado y ponen en jaque a sus autoridades. Un momento complejo para el país de donde viene el fútbol.

Ante eso, Jürgen Klopp, asume que los suyos pueden aportar un granito de arena en la crisis. En conversación con Sky Sports, el entrenador del Liverpool asegura que el deporte puede cumplir un papel de alivio en medio de la pandemia.

"Si el fútbol puede ayudar en algunos aspectos a levantar el ánimo, a brindar algo en qué distraerse y hacer frente (a la crisis) de una manera distinta, entonces tenemos que comenzar a entrenar en algún punto, pero no sé cuándo podrá ser", explicó el técnico alemán.

"Todos estamos en casa, todos aislados, no tenemos casos ni cosas asociadas. No sé cuando será posible que volvamos a entrenar en grupos de dos a cinco o seis a ocho, tenemos que esperar al gobierno para eso", asume el estratega campeón de Europa.

En cuanto a su estilo de vida, el DT reconoció que sus hábitos no se han alterado tanto con la cuarentena. "Mi vida no cambió demasiado para ser honesto. Usualmente no puedo salir y hacer cosas como esas", reconoció el buen Klopp.

"No vamos a restaurantes y cosas así, por lo que no cambiamos mucho. No extraño eso, pero por supuesto que extraño a los chicos, el fútbol y que todos tengan su vida normal", agregó.

"No importa cómo me siento, porque estoy acostumbrado a una cuarentena personal si quieres, pero puedo imaginar que para otras personas es mucho más difícil y espero que esto cambie en algún momento", completó el ideólogo de los Reds.