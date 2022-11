Japón entregó una nueva sorpresa de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y los asiáticos dieron vuelta el marcador para derrotar por 2-1 a Alemania en la primera fecha del Grupo E, en el estadio Khalifa Internacional de Al Rayyan.

En conversación con RedGol, el periodista y fanático de la cultura japonesa, Juan Pablo Pérez, analizó el triunfo y considera los alcances de la bullada e impensada victoria de los nipones ante los germanos.

“Si nos referimos a selecciones absolutas éste es evidentemente el triunfo el triunfo más importante considerando el linaje del rival. Es primera vez que Japón logra derrotar a un campeón del mundo en un Mundial. Antes tenía algunas victorias que se podrían considerar destacadas como en el último Mundial cuando le ganó 2-1 a Colombia, o en 2010 cuando derrotó 1-0 a Camerún y 3-1 Dinamarca, pero efectivamente no existía una victoria de tal magnitud como la de hoy en Qatar”, dijo Pérez.

Sobre la posibilidad que Japón avance a las etapas definitorias de Qatar 2022, Juan Pablo Pérez manifestó que “eso ya es hablar de palabras mayores, los equipos asiáticos han demostrado que han ido evolucionando en su juego, pero aún mantienen ciertas falencias, principalmente, yo no diría tácticas o físicas, sino también de temperamento o experiencia en instancias decisivas”.

Agrega que “rondas de eliminación directas generalmente implican otro tipo de factores como la viveza, experiencia. Y ahí los equipos asiáticos pueden flaquear un poco. Una de las grandes recriminaciones a Japón es la falta de malicia al jugar. Quedó plasmado en la eliminación contra Bélgica en el último Mundial donde en vez de aguantar o reventar buscaron otro gol y Bélgica encontró la contra para quedarse con el triunfo”.

Respecto al deté de la selección nipona, Hajime Moriyasu, Juan Pablo Pérez sentencia que “es bastante interesante porque es un técnico muy resistido en Japón, no es del paladar de todos. No es un DT que genere gran consenso y durante las eliminatorias fue cuestionado y pedían su cabeza. Incluso la incorporación de Takuma Asano fue muy resistida porque dejó fuera de la convocatoria a otros jugadores. Pero el DT lo conoce hace mucho tiempo y hoy fue el héroe de la jornada. Es un técnico que podría estar en Europa, pero no creo que sea su aspiración”.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22