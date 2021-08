Cuando todo el mundo del fútbol celebraba un nuevo enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en Champions League, la inminente llegada del portugués al Manchester City se cayó.

El interés del Manchester United en el goleador luso complicó todo y hoy en día está más cerca de vestirse de rojo una vez más, que de celeste.

Así lo reconoce Josep Guardiola, que sin descartar a CR7, deja en claro cómo terminará la historia. "Hasta el final del mercado todo puede pasar. Este tipo de jugadores deciden dónde quieren jugar. Ahora mismo hay cosas que están muy, muy lejos", aseguró.

Josep Guardiola se resigna a perder a Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Pep además llenó de flores a Cristiano y a Lionel Messi. "Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de dos de los mejores jugadores de la historia, solo puedo darles las gracias. Lo que han hecho el portugués y el argentino, de verdad, no volveremos a ver nada similar en el futuro", afirmó.

Guardiola también se refirió a la no llegada de Kane. "Harry Kane anunció que seguiría en un club excepcional como el Tottenham. Cristiano es jugador de la Juventus y no puedo decir más. Ahora mismo estoy más que encantado con la plantilla que tenemos", explicó.

En esa misma línea, el DT defiende al City en este tema. "El club hizo todo lo posible. No hablamos con el Tottenham, no hubo ninguna oferta porque no querían negociar. Y si no quieren negociar no hay nada que hablar", cerró.