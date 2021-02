Josep Guardiola se alista a un nuevo choque con José Mourinho: "Significa que siguen confiando en nosotros"

Josep Guardiola y José Mourinho se vuelven a ver las caras en el duelo táctico más importante de los últimos años cuando Manchester City y Tottenham se midan en uno de los partidos más importantes de la Premier League en esta jornada, con los ciudadanos queriendo permanecer en la cima de la tabla.

Será el duelo 25 entre ambos en una saga que comenzó en 2009 y al catalán le motiva este enfrentamiento. "Jugar contra Mourinho significa lo mismo que en 2009. Al final quiere decir que seguimos entrenando durante muchos años, y que confían en nosotros. Es un reto más, un gran rival", indicó en rueda de prensa.

Manchester City encandena 15 encuentros consecutivos ganando en todas las competiciones y en total son 22 los partidos sin perder, siendo el último precisamente frente a Tottenham el pasado mes de noviembre. "Fueron mejores que nosotros en muchas cosas. Las cualidades del Tottenham se vieron más que las nuestras", analizó Pep sobre ese compromiso.

Pese al buen momento, el catalán no considera que su equipo sea imbatible. "No somos invencibles: Lo he dicho siempre: es bonito acumular esta racha y obviamente nos ha llevado al liderato, pero nada más. Mañana hay otro partido que empieza de cero", resaltó.

Guardiola aún tiene ventaja en sus duelos ante Mourinho pues en victorias están 15-7 para el español con el resto de encuentros terminando en empate.