Josep Guardiola increíblemente relajado: "El mundo no se acaba no ganando una Champions o una Liga"

Pep Guardiola no es muy amigo de las entrevistas, pero le ha concedido una al Post United, la que fue realizada por el Youtuber español DjMariio, donde le se vio relajado y lejos de la pasión que muestra en el banco a la hora de dirigir, se mostró muy reflexivo respecto a la presión de ganar.

"Está bien que la gente pida la Champions, si no se consigue se intentará el año que viene y si no en el futuro, el año que viene hay otra oportunidad. El mundo no se acaba no ganando una Champions o una Liga", aseguró el DT.

Consultado por los fracasos del Barcelona en la Liga de Campeones, Pep cree que "no viajáis mucho, os quedáis en casa y no veis lo de fuera. Los de fuera también se entrenan y se preparan, tienen buenos entrenadores y jugadores, pero como no salís de casa no veis otros equipos que también son buenos. En Europa hay mucho nivel y en 180 minutos no puedes equivocarte y eso es lo que pasó, pero el Barça volverá a estar ahí".

El entrenador del City también se refirió a la actualidad de Eden Hazard, uno que la rompioó en Inglaterra, pero en España aún está al debe. "Si Hazard no está jugando bien, algo pasa en el Madrid. Es bueno hasta decir basta. Top no, lo siguiente. Lo que vimos estos años en Inglaterra es un jugador de clase mundial. Todo el mundo necesita un periodo de adaptación", afirmó.

Para el final, a Guardiola le preguntaron por la derrota más dolorosa y no tuvo dudas. "El 0-4 con el Bayern. ¿Son atletas o no son buenos atletas? Parece que dar evidencias no son certezas. Hice cosas que no sentía, me pongo toda la culpa. No podíamos jugar como jugamos contra aquel Madrid, era un equipazo", cerró.