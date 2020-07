José Mourinho asegura que el Tottenham estaría en puestos de Champions si lo hubiesen contratado antes

José Mourinho no tiene problemas de confianza ni pelos en la lengua, por lo que hoy tras la dulce victoria del Tottenham ante Arsenal en el Derbi de Londres, el portugués aseguró que el equipo estaría en puestos de Champions League si él hubiera llegado ante a dirigirlos.

En conferencia de prensa post triunfo de su equipo, el siempre controvertido Mou aseveró que los Lilywhites podrían estar mucho más arriba en la tabla de Premier League si hubiesen sellado su vínculo como entrenador con antelación:

"Podría mirar las cosas desde un punto de vista egoísta y decir desde que desde que llegué, si el campeonato hubiese comenzando en ese momento, incluso con todos los problemas que tuvimos, creo que ahora estaríamos cuarto o quinto en la tabla", aseguró el portugués.

El Tottenham se quedó con el clásico de Londres tras lograr una excelente remontada ante el Arsenal en los minutos finales.

José Mourinho arribó al Tottenham Hotspur en noviembre de 2019 en reemplazo de Mauricio Pochettino, firmando un contrato por tres temporadas y media, donde uno de los objetivos trazados incluía intentar clasificar a competencias internacionales.

"Podría mirar las cosas desde un punto de vista egoísta y decir desde que desde que llegué, si el campeonato hubiese comenzando en ese momento, incluso con todos los problemas que tuvimos, creo que ahora estaríamos cuarto o quinto en la tabla", aseguró Mou.

El entrenador portugués quedó muy feliz con la victoria ante el Arsenal, ya que el 2-1 los dejó octavos en la tabla de la Premier League con 52 unidades, a sólo dos puntos del séptimo lugar, permitiéndose soñar con posiciones europeas.

"No quiero ser egoísta, no quiero verlo solo como un fan que está feliz de terminar por encima del Arsenal. Me encantaría jugar Europa League", reflexionó Mou.