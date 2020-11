Mourinho: "Un joven de 40 no tiene el potencial que uno de 20, a menos que seas Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic está en un nivel envidiable a sus 39 años; haciendo goles y brillando junto al AC Milan en el Calcio, lo que le valió los elogios de alguien poco dado a las alabanzas: José Mourinho.

El estratega del Tottenham Hotspurs tiene una conocida y gran admiración por el sueco, con quien coincidió en Manchester United en 2018 antes que Zlatan emigrara a la Major League Soccer.

En diálogo con Tecent Sports, el entrenador portugués lanzó una memorable frase para describir el brutal nivel en que actualmente está el artillero en la Serie A:

"Algunos trabajos, como el de un futbolista, requieren una condición física especial: un joven de 40 años no tiene el mismo potencial que uno de 20, a menos que seas Zlatan Ibrahimovic", comentó Mou.

Zlatan coincidió con Mou en los Diablos Rojos en 2018.

Las palabras del técnico de los Spurs no dejan de ser sinceras e incluso sorprendentes por la manera en que el sueco dejó el United hace ya dos años:

“Sé en qué nivel estoy. Después de la lesión, me fui a Estados Unidos para sentirme vivo. Le dije a Mourinho, en el United, que no estaba preparado y que no quería ser una decepción, así que me fui", recordó el delantero hace algunas semanas.

La declaraciones de José Mourinho llegaron en el marco de una nueva etapa de madurez en su carrera, donde reveló que dejará atrás el apodo "The Special One" para pasar a ser "The Experienced One".