James Rodríguez conversa con Zidane y le solicitó no ser convocado en el Real Madrid porque está bajoneado

En la previa del duelo entre Real Madrid y el Athletic Club, que finalizó con polémico triunfo por 0-1 para los merengues, llamó la atención la ausencia de James Rodríguez en la convocatoria de Zinedine Zidane.

Y fue el mismo DT en la rueda de prensa quien explicó que James no entró en la lista por decisión propia. ¿Qué pasó para que el colombiano desechara una oportunidad de conseguir minutos por fin?

“La respuesta hay que buscarla en una conversación previa que mantuvieron el futbolista y el técnico”, informó Marca en España.

Según el reconocido medio ibérico, James se sinceró con el deté explicándole que sus pocas posibilidades en el esquema del Real Madrid lo tienen con la cabeza por el suelo, bajo en lo anímico.

“Ambos mantuvieron una charla directa y sincera en la que hablaron sin tapujos. No descubrimos nada al decir que James nunca ha tenido sintonía profesional con Zidane, aunque en el aspecto personal el trato siempre ha sido correcto. En esta conversación, el cucuteño le reprochó a su entrenador la poca confianza que tenía en él. James ha podido sentir que toda la temporada ha estado por detrás, no ya de los titulares habituales, sino de otras jóvenes promesas recién incorporadas que han gozado de más oportunidades como es el caso de Vinicius y Rodrygo. Ahora, con la vuelta de Asensio e Isco, sus posibilidades de disfrutar de algunos minutos eran prácticamente nulas”, añade Marca.

James tuvo una conversación con Zidane.

Agregaron que “ante este escenario, el jugador colombiano no aguantó más y decidió expresarle su frustración al entrenador. Pero no quedó ahí la cosa, ambos acordaron que no fuera convocado ante el Athletic al no estar preparado anímicamente para afrontar otro partido más en la grada sin la posibilidad de tener una oportunidad en el transcurso del partido”.

Y complementan: “lo que parece complicado es que el técnico francés vuelva a contar James en lo que resta de temporada. El club también ha puesto la maquinaria en marcha para intentar buscarle una salida este verano. Sólo le resta una temporada más de contrato y la cantidad que va a pedir el Real Madrid al club que esté interesado será asequible”.

Sentencian que “James se había propuesto a principio de temporada luchar por un puesto en el Real Madrid. El pasado verano Nápoles y Atlético de Madrid intentaron su contratación, pero el club le negó su salida en el último momento. Consumida casi la temporada, James tendrá que empezar a buscar otro destino para demostrar su talento”.