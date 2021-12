Los altos casos positivos de Covid-19 han mermado la continuidad de la Premier League y ahora último se debió suspender algunos partidos del clásico "boxing day" que se realiza en estas fechas. Por lo que, Pep Guardiola, técnico del Manchester City tiene la clave para que el fútbol en Inglaterra pueda seguir con normalidad.

Hace algunos días el fútbol inglés batió un récord con más de 90 contagios por coronaviruns en tan sólo una sola semana. Lo que alertó al ex entrenador del Bayern Múnich y solicita tomar medidas más estrictas para que la pelotita siga rodando en el terreno de juego.

El español se muestra preocupado por el rápido aumento de los casos en todo el mundo, es por eso que pide a todos los amantes del balompié vuelvan a utilizar las mascarillas, especialmente cuando van al estadio.

"Vas a la calle, a los grandes centros comerciales, a los lugares para comprar regalos para la familia, nadie usa mascarilla. Los científicos, desde el principio, dicen que la mayor protección que puede tener es a través de desinfectantes de manos y mascarillas", expresó Guardiola en conferencia de prensa.

Ante la posibilidad que se juegue sin público en los estadios, tal como se adotpó en la Bundesliga el estratega fue categórico. "Sinceramente, no me encantaría. No te imaginas lo diferente que es jugar con la gente. Pero los casos aumentan en todo el mundo, no solo en el Reino Unido, sino también en las burbujas del fútbol. Estas personas van a los estadios y pueden contaminar a otros porque en los estadios la gente no usa mascarillas",

"Deberíamos empezar de nuevo, los aficionados en los partidos deberían estar vacunados, recibir un refuerzo si es lo que se decide, pero como parte de eso, desinfectante de manos, distancia social y mascarillas también. Así, los restaurantes podrían seguir abiertos, el fútbol podría seguir", sentenció el estratega del cuadro Ciudadano.