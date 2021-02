Inter de Milán vs Genoa | Ver EN VIVO ONLINE y TV el duelo de los nerazzurros por la 24° fecha del Calcio

Este domingo continúa la 24° fecha de la Serie A, uno de los duelos atractivos de esta jornada es el que animará el actual puntero del Calcio, el Inter de Milán frente al Genoa en el Giuseppe Meazza.

El cuadro nerazzurro es el actual líder del futbol italiano con cuatro unidades de ventaja por sobre su escolta, el AC Milan. El Inter quiere seguir liderando con comodidad y para eso debe sumar de a tres en su encuentro de este domingo.

Para este duelo, se espera que tanto Alexis Sánchez, como Arturo Vidal sean alternativa en el cuadro interista, el técnico Antonio Conte se inclinaría por Lautaro Martínez en ataque y con Christian Eriksen en el once titular, no obstante, no se descarta un cambio de último minuto que le dé la titularidad a uno de los dos jugadores nacionales.

Genoa mientras tanto se encuentra actualmente en la medianía de la tabla de posiciones, el cuadro dirigido actualmente por Davide Ballardini está viviendo un buen momento con siete encuentros consecutivos sin conocer de derrotas, sumando cuatro triunfos y tres empates.

Al cierre de esta nota, la tabla de posiciones de la Serie A tiene al Inter de Milán como el exclusivo puntero con 53 puntos, mientras que el Genoa está en la 12° ubicación 26 unidades.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Genoa?

El partido entre Inter de Milán vs Genoa se jugará el día domingo 28 de febrero a las 11:00 AM hora de Chile.

La última vez que Inter y Genoa se enfrentaron, los nerazzurros vencieron por 2-0. (Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Genoa?

El encuentro será transmitido por ESPN y RAI Italia, en las siguientes señales según lo programado por el cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver el partido entre Inter de Milán vs Genoa vía streaming?

El partido del Inter de Milán vs Genoa será transmitido online en vivo por streaming en ESPN Play y en la app Fanatiz.