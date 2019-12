Holandés chanta que trajo Audax ahora se fuga de la policía en Dinamarca antes de caer preso

La historia de Bernio Verhagen, el supuesto puntero izquierdo que trajo Audax Italiano a mediados de 2019, sumó un nuevo capítulo.

Hace poco, al falso futbolista le sacaron la foto que había timado a cinco equipos, entre ellos los itálicos. Su última escuadra, el Viborg de la segunda división de Dinamarca, se dio cuenta y presentó cargos en su contra. Cabe recordar que de La Florida huyó diciendo que había recibido ataques racistas y que le habían robado, algo que nunca fue.

Además, se fue de Chile con una polola a la que agredió, secuestró y luego le robó en un minimarket, lo que gatilló que fuera detenido en el país nórdico. Eso sumado a la acusación de estafaba del Viborg.

El tema ya tomó otros ribetes cuando fue con la esperanza de quedar libre y se enteró que estaría preso hasta el 20 de enero de manera preventiva: decidió arrancarse de la policía, saltó murallas y se les perdió por un callejón.

“Él había regresado con la esperanza de quedar libre, pero al ver que no fue así, se escapó. Eran dos los policías que lo tenían rodeado, pero él simplemente huyó. Es uma historia que ha tenido mucha publicidad en los medios daneses. Es un caso que mezcla incredulidad y algo de comedia porque para la policía esto se sumamente vergonzoso”, comentó a LUN Dan Hirsh Sorensen, periodista de Midtvest de Dinamarca.

Además, al mismo medio su ex pareja dijo que se comunicó con ella. “No lo puedo creer, quizás de dónde sacó el chip. Él estaba preso en la mañana y ahora me está enviando mensajes. Estoy asustada y ojalá la policía danesa haga su trabajo. Esto no puede ser posible”, expresó la joven. Increíble.