Hermano de Marcelo Bielsa: "Es más querido en Chile que en Argentina, yo no escucho las mismas descalificaciones"

Marcelo Bielsa sigue despertando pasiones en Chile. Muchos hinchas nacionales lo siguen y están pendiente de sus resultados, en los distintos equipos que ha dirigido tras su paso por la Roja.

El Loco está a un paso de lograr el ascenso a la Premier League con Leeds United, es por ello que los fanáticos de su "filosofía" en el país lo siguen, situación de la que se da cuenta su hermano Rafael Bielsa, embajador de Argentina en Chile.

"En Santiago se está viviendo con mucha expectativa. Si hay algún sector chileno que no comulgue con su juego, no lo conozco. Por lo que leo y escucho, hay un cariño enorme por su trabajo y siguen al Leeds más que allá. En general, es más querido en Chile que en Argentina. Por lo menos, yo no escucho las mismas críticas y descalificaciones", señaló Rafael Bielsa en declaraciones que reproduce TNT Sports.

Leeds United está cerca del título en el Championship - Getty

Sobre el futuro del DT en Inglaterra comentó que "hace mucho que no hablo con él, no me dijo ni una sola palabra. Me parece que la pregunta es al revés: `¿cómo hace para no renovar si sale campeón?´".

"En general, es más querido en Chile que en Argentina. Por lo menos, yo no escucho las mismas críticas y descalificaciones"

Acerca de su estadía en Leeds, indicó que "le gusta la identidad y toma muy en cuenta las instalaciones para poder desarrollar su proyecto. Yo no lo visité, pero leo que en la ciudad es un fenómeno de "Rock Star". Es querido, es un club que cumple y ese vestuario lo maneja. A la Premier siempre es mejor llegar con un equipo en el que conoces a todos los jugadores. Le va a costar trabajo decir que no".