Harry Kane pone en duda su continuidad en el Tottenham: "No soy alguien que se quedaría solo por diversión"

Gran parte del último éxito del Tottenham se debe a su centrodelantero Harry Kane. El ariete inglés ha sido pieza clave de los Spurs en los últimos años y se ha convertido en un referente para los hinchas.

Sin embargo, su continuidad parece estar en duda. En conversación con Jamie Redknapp en Sky Sports, Kane sembró dudas de cara a su futuro: "A menudo me lo preguntan. No puedo decir sí o no. Amo a los Spurs y siempre amaré a los Spurs. Pero si siento que no estamos progresando como equipo o que no vamos en la dirección correcta, no soy alguien que se quedaría solo por diversión".

"Soy un juegador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top", agregó en declaraciones que no sentaron nada bien entre los hinchas Spurs.

Harry Kane tiene contrato con el Tottenham hasta el 2024, pero de llegar una buena oferta por él, el inglés podría dejar su actual equipo en las próximas temporadas.