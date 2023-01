El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, no coincidió con Carlo Ancelotti cuando le preguntaron por los problemas personales que tienen. Este miércoles se enfrentan en la Supercopa de España.

Gattuso desmiente a Ancelotti: "No tengo un problema personal, le tengo mucho respeto"

Este miércoles el Valencia se enfrenta al Real Madrid en Arabia Saudita por la Supercopa de España, duelo donde chocarán los entrenadores italianos Carlo Ancelotti y Gennaro Gattuso.

En la conferencia de prensa previa el técnico merengue sorprendió al hablar del quiebre que tuvo con su compatriota: "La relación no siempre ha sido buena, hemos tenido problemas que son personales, de los que no quiero hablar".

Ancelotti se refería a su despido del Napoli en 2019, tras lo cual Gattuso tomó el cargo. El veterano estratega lo vio como una traición y desde aquel entonces el vínculo se vio afectado.

Sin embargo, este martes Gattuso desmintió que tuviera una mala relación con quien fuera su entrenador en el AC Milan, período en el que ganaron dos Champions League.

“No es algo personal. Cuando él entrenaba en Nápoles, en diciembre he empezado a trabajar allí. En estos momentos la prensa y las televisiones han empezado a hablar de si el equipo estaba bien o mal y hemos tenido un problema con esto”, señaló Rino.

“Por mi parte sabe que le tengo mucho respeto en la parte humana y futbolística. No es una cosa de la que tengo que hablar. Es un problema de trabajo. Hemos ganado mucho juntos”, añadió.

Gattuso, luego se moletó cuando le preguntaron si estaba de mal humor: "¿Eres psicólogo, doctor? yo tengo la cara que tengo. Cuando se pierde que tengo que venir con cara sonriente y creéis que soy un loco, un imbécil. Cuando pierdo tengo una cara de mierda. Es normal. No me gusta perder".

Y se refirió al último partido que perdió ante el Cádiz: "Un entrenador cuando mira partido como hemos jugado contra el Cádiz es normal que tenga dudas. Hay que hacer algo diferente. Si no tienes dudas estás loco.El Cádiz chutó dos veces, pero nosotros no hicimos nada. Sin ganas, sin ritmo".

"Si fallas en la vida hay que esperar mucho tiempo. En el deporte no. Cuando todo el mundo piensa que estás muerto puedes dar la vuelta rápidamente. Me pasó muchas veces cuando jugaba. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Se puede con buena mentalidad y energía. El Real en dos minutos puede marcar dos goles. Te pueden matar con velocidad y técnica increíble. No podemos fallar nunca", finalizó.