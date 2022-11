Gary Medel todavía ruge fuerte dentro de la cancha. Por lo mismo, en el último encuentro de Bologna, todos quedaron impresionados con la discusión que tuvo en la cancha con los jugadores del Inter de Milán, Lautaro Martínez y Nicolò Barella, donde tuvieron que ser separados por sus compañeros.

Una situación que sucede justo cuando Medel está luciendo la cinta de capitán, donde quiere dar otro ejemplo para los hinchas, lo que se le escapó de las manos en el último encuentro.

"Estoy a disposición, obviamente la cinta es algo extra solamente, pero dentro del campo si no la tengo me da exactamente igual. Quiero dar siempre un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha a mis compañeros y demostrar que estoy capacitado. Es un orgullo llevarla", comentó Medel en ESPN, sin entrar en más detalles de la situación.

Pese a esto, asegura que están trabajando bien, pese a la goleada que les mandó el Inter de Milán, donde asegura que deben seguir mirando para adelante.

"El último partido no fue muy bueno porque perdimos 6-1 con un equipo fuerte que juega súper bien, luego del 1-1 nos cobran una falta que no es y nos marcan el 2-1. Hay que dar vuelta la página y venir el día sábado contra Sassuolo", destaca.

Por lo mismo, no tiene problemas en modificar su posición dentro de la cancha, donde si bien ya se había acostumbrado a ser el último hombre, pero se acomoda nuevamente en la zona de volantes.

"Me estoy adaptando súper bien, bueno ya he jugado casi toda mi carrera aquí en Europa, en Boca, en muchos clubes de contención. Así que estoy bien, me siento bien físicamente donde he mejorado bastante, porque no es lo mismo central que mediocampo, así que muy contento", finaliza.