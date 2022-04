El minuto de furia de Gary Medel: Intenta bajar a Álvaro Morata pero no le da, van al VAR y termina expulsado por un equivocado reclamo

Bologna estuvo a nada de dar una tremenda sorpresa en su visita a Juventus por la jornada 33 de la Serie A en un compromiso en el que hasta en su recta final, Gary Medel estaba firmando una gran presentación logrando tener a raya al temible Dusan Vlahovic además de la ofensiva de los rivales.

El equipo del defensor chileno se había puesto arriba en el marcador a los 52 minutos gracias a un muy buen tanto de Marko Arnautovic pero a seis del final todo se les complicó en un veloz ataque de la Vecchia Signora en el que el Álvaro Morata parecía estar bastante encaminado al gol.

En esa acción, el Pitbull intentó bajar al atacante español con una entrada en la que levantó bastante la pierna pero que terminó siendo infructuosa. Sin embargo, su compañero Adama Soumaoro le incomodó para no permitirle que definiera y el arco de los suyos pudo quedarse en cero.

Pero las cosas no quedaron allí pues la barrida del zaguero francés que acompaña al ex de Universidad Católica fue un evidente contacto con el ibérico por lo que el VAR llamó al árbitro central para que revisara la posibilidad de un penal, algo que no se pitó pues la falta fue afuera del área.

Para Bologna la situación no salió gratis pues al no ser pena máxima, Soumaoro terminó expulsado y Medel siguió con su momento de furia pues pensó que el árbitro había decretado lanzamiento desde los 12 pasos por lo que reclamó fuertemente, se llevó una amarilla y no se calmó por lo que le mostraron la segunda para terminar con roja. Finalmente, Juventus igualó al 90+5' gracias a Vlahovic aprovechando los dos hombres de más.